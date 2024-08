Tragico Incidente in Moto | Due Giovani di Lanciano Morti Sulla Via Vecchia Scorciosa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chieti - Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, entrambi residenti a, sono deceduti ieri sera in un drammaticostradale mentre si dirigevano a una festa di compleanno. L'è avvenutovia, una strada interpoderale vicino alla ex statale 524, che collegaa Fossacesia. Il sinistro si è verificato intorno alle 22, quando laHonda XL 750, guidata da Carlo, è uscita di strada e ha impattato violentemente contro alcuni ulivi e un palo di cemento. I due, freschi di diploma, sono stati trovati privi di vita a seguito dello schianto. Le cause dell'sono ancora in fase di accertamento, ma le prime indagini effettuate dai carabinieri della Stazione die del Nucleo Operativo Radiomobile di Ortona non hanno rilevato la presenza di altri veicoli coinvolti. leggi tutto