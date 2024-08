The Lord of the Rings | The War of the Rohirrim il trailer dell’anime

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nel tardo pomeriggio odierno Warner Bros ha diffuso ildi Theof the: The War of the, l’anime ispirato ai romanzi di J.R.R. Tolkien. In arrivo nelle sale di tutto il mondo dal 13 dicembre, ed ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia di Il Signore degli Anelli, l’anime The War of theporta in sala la storia della prima eroina donna dell’epopea tolkieniana, le cui gesta fanno da eco ad un racconto epico ed emozionante. Il film è stato diretto da Kenji Kamiyama, mentre la sceneggiatura è stata co-firmata da Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Per quanto riguarda il cast vocale: Brian Cox presta la voce a Helm Hammerhand (re di Rohan), Gaia Wise presta la voce a sua figlia Héra, che guida la resistenza contro un nemico mortale.