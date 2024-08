Temptation Island Winter 2024 le coppie | i primi sono Diandra e Valerio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 23 agosto 2024) È tutto pronto per la prima edizione di: dopo tanta attesa il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia torna con un nuovo appuntamento per la gioia di tutti gli appassionati del programma, dopo un’edizione estiva di grande successo che ha tenuti incollati allo schermo milioni di spettatori. La prossima edizione del reality dei sentimenti – che andrà in onda a partire da settembre su Canale 5 – vedrà nuovemettere alla prova il loro amore, tra incomprensioni, litigi e tante scoperte sulle loro storie. E già daipartecipanti svelati, anche questa stagione del programma prodotto da Maria De Filippi promette scintille.