Si frattura una gamba mentre carica un grosso pacco su un camion

(Di venerdì 23 agosto 2024) Landriano (Pavia), 23 agosto 2024 – Unata e almeno 30 giorni di prognosi. Sì conclusa così la giornata di lavoro di un 50enne che ieri sera era in servizio alla logistica Bartolini. Erano le 21,20 quando l’operaio stavando su ununscatolone che doveva essere trasportato. Ilall'improvviso è caduto e ladel dipendente della ditta di spedizioni, è rimasta sotto il pesante collo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri di Landriano e Ats. I sanitari si sono presi cura del 50enne e lo hanno accompagnato all'ospedale di Melegnano dove gli è stata riscontrata ladell’arto che guarirà in un mese. Delle cause dell'infortunio e le eventuali responsabilità, invece, si occupa Ats.