Si alza il sipario La Feralpi ritorna a Salò Pace fatta col Comune E stasera arriva il Novara

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Brescia) L’anticipo di lusso di questa sera (ore 20.45) traaprirà il girone A di serie C. Gara particolare per la squadra gardesana che torna a giocare al Turina didopo l’anno di esilio trascorso al Garilli di Piacenza: "Come tutte le prime giornate c’è un’aspettativa particolare. Gare come questa – le parole del tecnico Aimo Diana – servono per valutare la squadra e per delineare la griglia stagionale. Recupereremo Balestrero e Pietrelli, ma corriamo il rischio di dover rinunciare a qualche giocatore uscito malconcio dalla sfida di Coppa persa col Padova. Ilè una buona squadra, dobbiamo stare molto attenti. Potremo anche sfruttare la grande carica che ci ha trasmesso la serata della presentazione sul lungolago di". Dopo cinque anni, infatti, è tornata la cerimonia nel cuore del paese che precede l’inizio del campionato.