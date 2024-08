SCANDALO alla PERDONANZA Il Sindaco Chiarisca e Smentisca Subito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'Aquila - Scopriamo con sconcerto che il Comune dell’Aquila ha patrocinato, nell’ambito degli eventi previsti per lacelestiniana, una conferenza promossa da Avamposto Fontesecco, l’associazione aquilana direttamente ispirata da Casapound,presenza di Sergio Filacchioni, presentato come volontario della onlus Sol.Id, responsabile nazionale di Blocco studentesco, l’organizzazione giovanile di Casapound. Titolo dell’evento: “La solidarietà internazionale nei contesti di guerra: il caso Sol.Id odv”; oltre al convegno, verrà instta una mostra fotografica realizzata donlus che racconta dei progetti sviluppati in sostegno della popolazione Karen, nella Birmania Orientale. Bene, direte voi. Mica tanto.