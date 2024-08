Riuscirà Kamala Harris a dare vita e corpo a un’anima progressista? Risponde Pasquino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nell’elezione presidenziale Usa del 5 novembre è in gioco, come ha più volte detto il presidente Biden, “l’anima soul dell’America”? In un certo senso, sì, ma credo che per capire meglio sia opportuno procedere ad alcune importantissime precisazioni. Primo, non da oggi, gli Usa, il cui motto è “ex pluribus unum”, sono un sistema politico con molte anime. Predominante è la contrapposizione, sulla quale si esercita in special modo Donald Trump, fra una visione animata del passato di un’America bianca, suprematista e dominante e quella della realtà attuale che i migliori fra i Democratici descrivono come una democrazia, pur sempre primeggiante, ma multicolore, aperta e inclusiva.