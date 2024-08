Questi leader genitori non stanno eliminando solo Gaza ma una generazione di figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Stella Saccà Unpolitico è per il popolo come un genitore per il proprioo. Un genitore tossico, che litiga con il partner o con amici ed estranei, trasmette insicurezza al proprioo, che dipende da lui nonfisicamente, ma soprattutto emotivamente. Unpolitico eletto in democrazia rappresenta tantissimo per le persone che guida, più di quello che immaginiamo. Sceglie per noi, disegna il nostro futuro e decide se imparare o meno dal passato; detta i toni e i colori della nostra quotidianità, se una cosa ci deve far ridere o piangere. E quando c’é ingerenza nella comunicazione, é come un genitore definito “vecchio stampo”, quello cioè che non ammette parolacce o gesti di ribellione.