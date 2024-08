Mini call veloce per il sostegno 2024 | la corsa contro il tempo Cosa si rischia in caso di rinuncia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) A partire dalle ore 14:00 del 23 agosto, è ufficialmente iniziata la procedura per larivolta agli insegnanti che hanno conseguito la specializzazione sul. Gli aspiranti docenti hannofino alle ore 13:59 del 26 agosto per presentare la propria candidatura, con la possibilità di concorrere per un incarico adeterminato in una provincia diversa da quella di iscrizione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Questa opportunità è pensata per coloro che desiderano accedere ai posti residui, ovvero quelle posizioni che non sono state assegnate al termine delle consuete nomine in ruolo. Si tratta di un meccanismo che apre la strada verso l’assunzione aindeterminato, offrendo un’ulteriore chance a chi non ha ottenuto un incarico nella propria provincia.