Mercato aperto Lecco colpo in avanti Vertainen a un passo Domenica la Clodiense

(Di venerdì 23 agosto 2024)sulle tracce di Eetuper risolvere il problema del gol. A secco nelle prime tre partite amichevoli della stagione, contro Chievo (0-0), Vogherese (0-0) e Sondrio (0-0), oltre che nel primo match ufficiale (0-3 contro il Milan Futuro con annessa eliminazione dalla Coppa Italia), il, in gol col polacco Jan Zuberek solo nel test contro la Juventus Next Gen, peraltro perso nettamente per 4-1, ha assolutamente bisogno di un attaccante che veda la porta. Nel mirino degli uomini dilecchesi è finito, venticinquenne centrfinlandese cresciuto nell’Ilves Tampere e ora di proprietà della Triestina dove è arrivato a metà della scorsa stagione, segnando 3 gol e fornendo un assist nelle 16 partite disputate. La trattativa appare ben avviata e nei prossimi giorni mister Baldini potrebbe avere un’altra punta a disposizione.