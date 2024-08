Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 23 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232024 Ariete L'amore non mancherà di sorprendervi nemmeno oggi, Marte tiene vivo lo slancio passionale e può sempre propiziare nuovi incontri, momentanei innamoramenti, ma il cielo è decisamente più orientato alle questioni pratiche. Il momento è buono per analizzare il sistema di lavoro perché la mente è particolarmente chiara e acuta e ci può aiutare a trovare il sistema migliore di eseguire le cose. La simbologia di Marte è l'autoaffermazione nei confronti degli altri. Toro Normali successi quotidiani che non vi emozionano più di tanto, voi dovete puntare a nuovi e ambiziosi traguardi, Sole in Vergine apre la stagione giusta.