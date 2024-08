Latina macchine vanno a fuoco in piena notte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Questa, in località Q5, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in un incendio che ha interessato treregolarmente parcheggiate in pubblica via. L’allarme è scattato intorno alle ore 04:00 circa, su segnalazione di un residente che ha notato il veloce propagarsi dell’incendio. I veicoli coinvolti sono andati completamente distrutti. Le fiamme venivano domate dai Vigili deldiche hanno lavorato circa un’ora prima di spegnere le fiamme. Al momento la pista seguita è quella della accidentalità dell’evento. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.