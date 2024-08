La Promessa su Canale 5 anticipazioni settimanali dal 24 al 30 agosto 2024 | Curro nuovo barone di Linaja Maria scompare

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 23 agosto 2024) LeLain onda dal 24 al 30si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su, che diventerà ufficialmente ildi, e su, che scomparirà misteriosamente provocando grande ansia nei suoi colleghi. Nel frattempo qualcuno scoprirà la relazione segreta tra Jana e Manuel. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Latrame dal 24 al 30: Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo a un momento molto importante per, che diventa ildi. Il giovane – dopo un’accesa discussione con Cruz – riuscirà a spuntarla e diventerà ufficialmente ildi. Il ragazzo già in passato aveva dato prova di coraggio, dimostrando di non essere disposto a piegarsi neppure davanti alle intimidazioni di Lorenzo.