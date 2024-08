La Notte della Taranta 2024 Gaia | Non è scontato essere su un palco così speciale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 23 agosto 2024) Protagonista dell’estate musicale,è attesissima sulde Laa Melpignano sabato 24 agosto. Accompagnata dal maestro concertatore Shablo, l’artista di origini brasiliane si cimenterà con una performance ballata su Mena Mena Mò e la sua hit Chega in lingua portoghese. “Per iniziare vorrei ringraziare dell’invito, perché non èsu une importante, carico sia di tradizione ma anche di innovazione e di apertura”. Foto da Ufficio StampaQueste le prime parole dell’artista alla vigilia dell’evento che sarà anche in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2. “Poter approcciare la, un bacino culturalepregno di passione e con un pubblico molto reale, mi ha fatto immediatamente sentire a casa. E, insieme, mi ha dato quel senso di responsabilità nei confronti sia del brano sia di un pubblico tanto sincero.