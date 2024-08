Hockey Serie A Un Roller all’argentina Debutto con Sarzana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Come avversaria iniziale si poteva trovare un qualcosa di un po’ più abbordabile. Soprattutto per un allenatore debuttante nel campionato italiano dipista. Ma Ivan Jaquierz (foto), 38enne nuovo allenatore dell’Club Monza TeamServiceCar, ha già maturato esperienze nei competitivi campionati spagnolo e portoghese. Resta il fatto che l’, formazione che la squadra di casa affronterà alla prima di campionato, si è sempre rivelata un ostacolo ruvido per l’Hrcm. L’appuntamento è fissato alle 20.45 di sabato 12 ottobre al PalaBiassono. Logico, quindi, che i sostenitori biancorossazzurri attendano con particolare interesse l’esordio della loro squadra e del tecnico nato a Mendoza. Jaquierz prende il posto di Tommaso Colamaria, 62 anni, cofondatore della società nel 2013, oltre 300 presenze tra A1 e A2 sulla panchina dell’Hrcm.