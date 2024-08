Harris | possiamo farcela vinceremo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Noi siamo gli underdog di questa elezione” ma “”. Kamalaripete un’affermazione usata da Giorgia Meloni per esaltare il suo staff dopo il discorso con cui la notte scorsa ha accettato la candidatura alla Casa Bianca alla convention di Chicago. “Questa notte festeggiamo, da domani torniamo al lavoro, sarà dura e difficile”, ha detto la vice presidente che in più occasioni negli ultimi giorni, di fronte ai sondaggi che la danno in testa su Donald Trump, ha avvertito di quanto sarà difficile e in salita la campagna nei prossimi due mesi. Aggiornamento ore 7,33 “Volevo venire per ringraziare tutti voi, voi sapete quello per cui ci stiamo battendo, noi amiamo il nostro Paese, crediamo in tutto quello che è fondamento di quello che siamo”, ha poi aggiunto.