Festa delle Baldorie Paura per la plastica Rischio intossicazioni

(Di venerdì 23 agosto 2024) Qualche tempo fa, furono beccati lungo i binari della stazione. Adesso, il loro focus si è spostato sulla zona industriale di Bicchio. E tra i residenti del Varignano, inizia a salire un po’ di preoccuapazione in vista, la notte del 7 settembre. Nata come unadi ringraziamento alla Madonna per aver messo fine a un’epidemia che stava falcidiando la città, nel tempo quellaè divenuta una tradizione amata e attesa da tanti quartieri. Adesso, però, un nuovo ’nemico’ sta bussando alla porta della città: non è più l’epidemia, ma ha comunque a che fare con la salute. Perché una volta si bruciavano legno di risulta e pinugliori; ora, i roghi sono di pancali verniciati eche, bruciando, emettono nell’aria la diossina. E così, al Varignano qualcuno ha iniziato ad ammoscarsi.