E Mendes fa già l’albero di Natale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il caso non è diventato un caso e tutto è bene quel che finisce bene. Giochi di parole (per stemperare gli animi) a parte, riecco accendersi i riflettori del Braglia dopo fin troppo tempo. Modena-Bari è già uno di quegli appuntamenti al quale non ci si può più presentare in infradito e canotta da mare, per nulla. La tensione sale, il tempo ci consiglia di essere ancora riflessivi e pazienti ma il mercato effettuato, invece, ci spinge a chiedere un passo avanti a Bisoli e ai suoi. Tant’è che, come vi abbiamo raccontato a seguito dell’allenamento a porte aperte di mercoledì, il lavoro ha già prodotto la sua prima decisione: il cambio di modulo. Che, a dirla tutta, è più una modifica dettagliata che non un vero e proprio ribaltamento del sistema.