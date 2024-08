Capogruppo di FdI schiaffeggia studente dopo una serata di festa in piazza a Sora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’uomo in maglietta e pantaloncini neri si gira e raggiunge un ragazzino riccioluto in maglietta bianca. Gli dice "Tu mi hai rotto i co." e lo colpisce con uno schiaffo. Il ragazzino porta la mano al viso, non reagisce, dice solo "Ma come ti permetti?". L’uomo è l’avvocato Federico Altobelli, consigliere a(Frosinone),consiliare di Fratelli d’Italia. Il giovane è Filippo Mosticone,di Giurisprudenza a Roma, segretario locale di Gioventù Nazionale e membro dell’associazioneni Fuorisede. L’episodio, ripreso in un video, è avvenuto al parco Valenteunadell’associazione criticata per il rumore dallo stesso Altobelli che parla di provocazione. "Il video? Venti secondi decontestualizzati – spiega –, preceduti da una telefonata al 112 con la richiesta di intervenire per gli schiamazzi alle 4 del mattino".