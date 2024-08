Camera mortuaria impresentabile la protesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) All’ospedale di Urbino si è persa anche la pietà. Laè in un vano caldaia, la porta d’ingresso è in ferro da cantiere, ci sono tubi di gas e di acqua a vista sopra le teste dei congiunti dei defunti, le bare non passano nelle porte se non strisciando nei muri perimetrali, non c’è spazio per piangere né un minimo di privacy per i parenti che intendono vegliare il defunto. A terra, il pavimento è scrostato e malmesso, lo stesso corridoio è percorso da operai ed estranei allain tutt’altro affaccendati tanto da non accorgersi di parlare a voce alta mentre la gente singhiozza a due metri di distanza. E non c’è un bagno a disposizione delle persone. Tutto questo è l’inumanadi un ospedale in perenne ristrutturazione da 15 anni, dove il rispetto delle persone e della loro sensibilità sembra un optional non disponibile mai.