Boxe Floyd Mayweather torna sul ring | rivincita con John Gotti III Combattente fino alla morte

(Di venerdì 23 agosto 2024)tornerà sulnella notte italiana tra sabato 24 e domenica 25 agosto a Città del Messico. Uno dei più grandi pugili della storia contemporanea si cimenterà in un incontro di esibizione controIII: sarà ladi un match andata in scena nel giugno 2023 e finito con una rissa generale dopo chevenne sconfitto per squalificasesta ripresa. Il 47enne statunitense, già Campione del Mondo in cinque categorie di peso (medi leggeri, welter, welter leggeri, leggeri, super piuma), si è ufficialmente ritirato nel 2017 da imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri disputati) ma dal 2021 ha disputato cinque incontri di esibizione. Lo sportivo più ricco del terzo millennio incrocerà i guantoni con il nipote del padrino, morto in carcere nel 2002.