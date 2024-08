Aurora l’ultimo desiderio prima di morire | Vorrei accarezzare un cavallo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prato, 23 agosto 2024 – Come ultimoaveva quello diune dargli qualcosa da mangiare. L’ha realizzato grazie agli operatori e volontari di File, fondazione italiana di leinterapia, che operano all’interno dell’hospice “Fiore divera” di Prato. Lei si chiama, ha 80 anni e sta affrontando un percorso di fine vita. “Ho sempre avuto paura dei cavalli, una paura inspiegabile e irrazionale, e così, adesso che sono arrivata alla fine della vita, ho provato a superare questo timore”. Unnon semplice da esaudire, visto che la signora si trova in carrozzina e non ha autonomia negli spostamenti. E quindi è stato deciso, viste le sue difficoltà a muoversi, di far venire ilnel giardino dell’hospice. Un sogno reso possibile grazie anche all’azienda agricola Dei Re di Comeana, che ha portato Ice, un bellissimodi 18 anni.