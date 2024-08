Anziana dispersa Continuano senza sosta le ricerche nei boschi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non hanno ancora dato esito ledi una donna di 89 anni scomparsa nella serata di mercoledì nella zona del Passo della Forcora, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. L’si trovava sul sentiero tra la Forcora e i Monti di Pino, in compagnia del figlio. I due erano usciti per una passeggiata in cerca di funghi quando l’uomo improvvisamente ha perso di vista la madre. Non riuscendo a rintracciarla ha dato l’allarme e si sono attivate le. La macchina dei soccorsi si è mossa velocemente, prima con una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Luino e l’elicottero di stanza a Malpensa, quindi con personale proveniente dal comando di Varese e da altre sedi limitrofe. Sul posto è stata istituita l’unità di comando locale al fine di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso.