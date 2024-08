US Open 2024 il tabellone di Sinner McDonald all’esordio Medvedev e Alcaraz all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Definito il percorso di Jannikin questi US. Il sorteggio andato in scena a New York ha definito il cammino che il n.1 del mondo dovrà affrontare nell’ultimo Slam dell’anno. Un Major cheaffronterà in modo particolare, pensando a quanto è accaduto nelle ultime ore: la notizia della positività al Clostebol e la decisione di assoluzione per assunzione involontaria, in attesa però di sapere se la WADA deciderà di impugnare la sentenza per fare ricorso. Parlando di tennis, il nostro portacolori inizierà contro lo statunitense Mackenzie. Un esordio non semplice, contro un giocatore che Jannik ha sempre battuto, ma che con il suo tennis gli ha sempre creato qualche problema. Proseguendo, ci sarà un’altra insidia perchè l’americano Alex Michelsen è in condizione e l’ha dimostrato proprio connel secondo round di Cincinnati.