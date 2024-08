Urso | Stellantis non ha fatto sua parte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 agosto 2024) 14.05 "Il governo hala suano. E se non risponde positivamente e velocemente sulla Gigafactory a Termoli, dirotteremo altrove le risorse del Pnrr".Così il ministro delle Imprese e Made in Italy,, al Meeting di Rimini. "Tocca arilanciare l'auto in Italia e noi aspettiamo risposte da troppo tempo", ribadisce. "Non c'è un problema di costo del lavoro, ma di costo dell'energia.Unica soluzione è sviluppare le energie rinnovabili e programmare di produrre energia nucleare".