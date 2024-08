Ultime Notizie Roma del 22-08-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama chiudere la seconda giornata della convention Democratica è stato il giorno degli Obama che attraversa la storia di kamala Harris Teen Wolf hanno risvegliato l’orgoglio dei delegati Democratici che nel corso della giornata hanno confermato la nomination della vicepresidente degli Stati Uniti la differenza tra noi ma è tra chi fonda il proprio impegno sulla base dei veri valori americani quelli della solidarietà per opportunità dell’attenzione verso i più deboli una medica diversa da quella che vuole Trump / stile a te sei più ricchi a scapito della classe media se vivremo con queste convinzioni eleggeremo kamala Harris presidente ti V vice presidente per un paese più sicuro più giusta più alto e più libero ha detto Si torna ...