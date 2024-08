Udinese infortunio per Sanchez

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) – Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura dicon la maglia dell’. Il cileno ha saltato la prima partita contro il Bologna, ma la situazione non è in miglioramento, anzi. Il club ha comunicato cheha rimediato unmuscolare in allenamento. Questo il comunicato.Calcio comunica che Alexisha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero. Ha già saltato la gara d’esordio al Dall’Ara, ma non finisce qui:non ci sarà neanche contro la Lazio, nella 2^ giornata del campionato di Serie A.