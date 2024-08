Smart working la produttività dipende dall’ambiente domestico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lasul lavoro che una persona svolge da casa potrebbere. Lo rivela un nuovo studio condotto da Martijn Stroom, assieme ai colleghi dell’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, pubblicato sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE. Secondo la ricerca, inti olandesi che lavoravano da casa tendevano a dichiarare livelli più elevati die meno burnout se erano più soddisfatti dell’organizzazione e della composizione del loro ‘ufficio’. Lo studio ha anche messo in relazione una maggiore ventilazione dell’aria nell’ufficiocon una maggioreauto-riferita. Negli ultimi anni, soprattutto per via della pandemia COVID-19 e i progressi tecnologici, lavorare da casa è diventato la “nuova normalità” per molti impiegati che altrimenti avrebbero lavorato in ufficio.