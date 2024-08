Simbolo doppio mandato e nome | Grillo non molla

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il, ile la regola delrappresentano tre “pilastri imprescindibili” e “non negoziabili” del Movimento 5 Stelle. Lo mette in chiaro Beppe, garante e “custode dei valori fondamentali dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle”, in una lettera indirizzata agli attivisti. “Ci troviamo a un crocevia fondamentale nella nostra storia, in cui dobbiamo riflettere sulle nostre radici e su ciò che ci ha unito sin dall’inizio”, scrive il cofondatore del M5S, che a proposito delosserva: “Non è solo un segno grafico, è un richiamo al cambiamento, è l’emblema di un’intera rivoluzione culturale e politica, la bandiera sotto cui milioni di italiani hanno marciato con noi”. Aggiornamento ore 12.