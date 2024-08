Si arrampica sulla grondaia e cade Stava cercando di rientrare in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Momenti di grande paura e apprensione nella tarda mattinata di ieri, verso le undici, per un ragazzo di 23 anni caduto mentrendosi lungo laper cercare dinella propria. E’ successo in via Enzo Ferrari a Viano. Il 23enne, d’origine straniera e residente a Viano, era rimasto chiuso fuori dall’abitazione. Da una prima ricostruzione il giovane, nel tentativo di accedere al suo appartamento situato al primo piano dell’edificio, si èto lungo lae ha poi perso l’equilibrio. E’ quindi caduto a terra, battendo purtroppo violentemente la testa. E’ stata poi attivata la centrale operativa del 118 che, considerata la preoccupante e critica situazione, ha immediatamente coordinato l’emergenza e inviato urgentemente i propri mezzi. A Viano è atterrato anche l’elisoccorso.