(Di giovedì 22 agosto 2024) La positività aldi Jannikè stata perdonata dall'International Tennis Integrity Agency, dato il contagio involontario fatto dal fisioterapista dell'altoatesino, Giacomo Naldi, a causa di una ferita di quest'ultimo al mignolo sinistro, il 10 marzo scorso. A Fanpage Marco, numero 87 Atp nel doppio, ha vissuto la stessa situazione, anche se non col clamore diessendo meno noto: "So di cosa si parla — ha detto alla testata online — Se parliamo di vero e propriong questa è una stupidata. Non sono biologo, ma mi sono informato anche sulla base della mia esperienza e parlando con un mio amico che fa questo lavoro. Mi ha detto ‘guarda se tu ticon ilsei un'. Perché non èng, fa parte della famiglia degli steroidi ma non è un vero e proprio steroide, non t'ingrossa e non fa quel tipo di lavoro.