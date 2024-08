Ritorna il Caldo | Afa nel Weekend Ma Attenzione ai Temporali Intensi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma - L’estate riprende vigore sull’Italia dopo una breve tregua dale dall’afa. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’anticiclone è in fase di rinforzo, portando a un aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere punte di 35 gradi. Nonostante il ritorno del bel tempo, non mancheranno idi calore, soprattutto nelle ore pomeridiane sulle zone montuose, con possibili fenomeni. Giovedì 22 agosto: al Nord il cielo sarà variabile con nubi sparse, schiarite e qualche rovescio isolato sui rilievi alpini e appenninici. Al Centro, prevalenza di sole, ma con possibilità di rovesci in Appennino, soprattutto sulle aree tosco-emiliane e lazio-abruzzesi, in esaurimento serale. Al Sud, tempo stabile con qualche nuvola sull’Appennino e nelle zone interne della Sicilia, dove si attendono rovesci in attenuazione in serata. In Sardegna il cielo sarà prevalentemente sereno.