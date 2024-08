Quando abbiamo cominciato a usare la cocaina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Il tessuto cerebrale mummificato di due persone, rinvenuto in una cripta del XVII secolo a Milano, contiene tracce di. Questo dimostra che la droga veniva utilizzata in Europa 200 anni prima di quanto precedentemente pensato. A rivelarlo è uno studio dell'Università di Milano, pubblicato sul Journal of Archaeological Science. Le foglie di coca, da cui si ricava la, vengono masticate da migliaia di anni nel Sud America, la regione nativa della pianta, ma la droga ha preso piede in Europa solo nel XIX secolo,è stata isolata chimicamente dalla pianta. I conquistatori spagnoli appresero le proprietà psicoattive e terapeutiche delle foglie di coca, ma limitarono la diffusione di questa conoscenza per mantenerla all'interno dell'Impero spagnolo. Nel XVI secolo fecero qualche sforzo per esportare la pianta, ma non si trasportava bene, o almeno così si pensava.