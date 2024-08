Orrore sul lavoro Resta incastrato in un macchinario Operaio 22enne muore stritolato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Fino al tardo pomeriggio di ieri, le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste alper riuscire a disincastrarlo. Anche perché nel mezzo era arrivato il diktat del medico anamotopatologo: bisognava non alterare la scena, per capire meglio cosa fosse accaduto. E anche le operazioni di recupero hanno dovuto arrsi, mentre il capannone della ditta rimaneva presidiato solo dalla vetture delle polizia e dai mezzi dei pompieri e gli altri lavoratori uscivano alla chetichella dal retro. Per un ragazzo egiziano di 22 anni, dipendente della Corioni srl di via Enrico Petrella, al confine fra Monza e Cinisello Balsamo, era già chiaro da subito che non c’era nulla da fare.