Omicidio di Casazza scarcerate le due persone arrestate lunedì sera

(Di giovedì 22 agosto 2024) Decisione a sorpresa del Gip Luciana Graziosi: dopo gli interrogatori di garanzia di giovedì 22 agosto ha deciso di scarcerare le duenell’ambito dell’di Mykola Ivasiuk all’esterno del Rosy Bar di. Ancora in fuga il 32enne marocchino che avrebbe rotto un bicchiere di vetro sulla nuca del 38enne ucraino. Il primo degli arrestati è un residente aaccusato di, che ha raccontato di essere un amico dell’ucraino e di avergli sferrato un pugno solamente per cercare di calmarlo: sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi e aiutare Ivasiuk. Il secondo invece è un 46enne di Spinone al Lago accusato di favoreggiamento per avere aiutato il marocchino ricercato a fuggire dandogli la sua auto: l’uomo avrebbe spiegato al Gip che aveva consegnato la macchina al 32enne alcuni giorni prima del dramma. Seguono aggiornamenti.