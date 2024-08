Neres primo giorno da azzurro Il brasiliano in campo contro il Bologna

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Davidsi presenta al Napoli:allenamento a Castel Volturno. Prenderà la maglia numero 7. Possibile esordioil. Davidha iniziato ufficialmente la sua avventura con il Napoli, vivendo il suoda. Il Corriere dello Sport rivela: “Ieri l’attaccante ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi compagni a Castel Volturno e domenica sarà certamente tra i convocati per la sfida con il, nella prima di campionato al Maradona del Napoli”. Perè pronta la maglia numero 7: “Una sorta di investitura perche ha sempre scelto quel numero che una volta fotografava proprio il ruolo della vecchia ala destra”. Sulla posizione in, Antonio Conte ha le idee chiare: il tecnico intende schierarlo come sottopunta sulla destra, in concorrenza con Matteo Politano.