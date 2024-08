Neapolis innovation summer campus al via | focus sui microcontrollori a 32 bit e sui sistemi operativi Real Time

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si terrà dal 28 agosto all’8 settembre l’undicesima edizione di. l’appuntamento annuale indirizzato agli studenti dei corsi di laurea nelle discipline stem triennali e magistrali “che permette ai partecipanti – si legge in una nota – di avvicinarsi al mondo deia 32 bit e dei, vivendo un’esperienza unica di apprendimento pratico, cooperazione e networking”. L’iniziativa gratuita è organizzata presso la sede di Napoli di STMicroelectronics con l’obiettivo di far crescere l’ecosistema della formazione e dell’innovazione della Regione Campania nel campo delle tecnologie abilitanti della microelettronica, settore che svolge un ruolo cruciale in tutte le filiere industriali avanzate.