Naufragio in campo Arpa | Verificare allarme ambientale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Porticello (Palermo), 22 ago. (Adnkronos) – Suldel veliero Bayesian scende inanche l’Sicilia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Una équipe dell’ente pubblico che si occupa di tutelare e gestire le risorse ambientali della Sicilia, come apprende l’Adnkronos, è arrivata a Porticello (Palermo) per effettuare dei prelievi e dei campioni nello specchio d’acqua in cui è affondato lo yacht di lusso. “Siamo stato allertati ieri pomeriggio e abbiamo fatto dei campioni che abbiamo già mandato in laboratorio. Nel giro di 24 o 48 ore al massimo avremo i risultati”, spiega all’Adnkronos il direttore generale dell’Vincenzo Infantino. “Se non ci saranno problemi noi resteremo, comunque, a disposizione per eventuali fasi di recupero o di bonifica”.