Mike Lynch il naufragio del Bayesian e i misteri | i membri della società Darktrace e i legami che arrivano fino al caso Epstein

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una spy story? Forse si. Forse no. Ma di sicuro ci sono tutti gli elementi per poter dire che le coincidenze sono troppe attorno al mistero deldel, il veliero di 56 metri affondato all’alba di lunedì mentre si trovava in rada a Porticello, in provincia di Palermo, dopo essere stato investito da una burrasca. Con l’imbarcazione intatta, adagiata sul fondale a 50 metri di profondità, e con il silenzio imposto dalla Procura di Termini Imerese, che ha deciso di blindare ogni comunicazione con la stampa appena si è saputo che a bordo del veliero c’era il tycoon, le voci e le ricostruzioni più strane su come possa essersi inabissata l’imbarcazione hanno fatto compagnia a quelle suitra l’imprenditore conosciuto come il “Bill Gates britannico” e i servizi segreti di mezzo mondo.