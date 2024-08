Mara Venier sta male | Un’emorragia interna devo fare altri tre interventi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un’estate decisamente da dimenticare quella 2024 per. Portata a termine una complicata stagione di Domenica In, segnata da qualche polemica di troppo, la conduttrice ha dovutoi conti nei mesi più caldi con inaspettati problemi di salute. Nel giro di poche settimane la 73enne è stata operata ben due volte agli occhi. Sui social ha postato qualche scatto con una benda senza però svelare ulteriori dettagli: ora ha finalmente deciso di rompere il silenzio, svelando di avere un problema piuttosto serio che non le darà tregua nei prossimi mesi, quando tornerà al lavoro.e l’intervento agli occhi perDuein ospedale nel giro di poche settimane. Etre che l’aspettano.