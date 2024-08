Mara Venier choc problemi di salute | Devo fare altri 3 interventi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 22 agosto 2024)ha recentemente rivelato i dettagli di un'estate che definisce senza mezzi termini "de m€rd@". Durante un'intervista rilasciata a Dagospia, la ziaha raccontato la difficile esperienza vissuta negli ultimi mesi a causa di gravidiche l'hanno costretta a sottoporsi a duechirurgici. Contrariamente alle prime indiscrezioni che parlavano di una semplice operazione di cataratta, laha spiegato che si trattava di una situazione molto più seria: "Ho subito duealla retina per un'emorragia improvvisa e ora netre, sperando di riacquistare almeno in parte la vista": la battaglia per il recupero della vista e il periodo di solitudineha confessato di aver trascorso un periodo particolarmente difficile e solitario.