L’eroe Verdigi | 20 anni dalla morte Salvò due bimbi e sparì fra le onde

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Ilaria Vallerini Sono passati vent’da quel drammatico 21 agosto 2004, quando Domenico Marcosi tuffò in mare senza esitazione per mettere in salvo due bambini che stavano annegando a Marina di Pisa. Quel giorno il mare era tempestoso, sferzato dal libeccio. Il suo fu un gesto di grande altruismo che gli costò la vita a soli 23. "Fu l’unico a tuffarsi sacrificando la propria vita per salvarne altre due", racconta lo zio Carlo Gadaleta. "A distanza di vent’, ciò che fa più male è che i genitori di Marco, spirati nel 2021 a pochi mesi l’uno dall’altro, hanno atteso per 17un solo e semplice grazie da parte della famiglia deisalvati, una speranza spezzata da un silenzio durato tutti questi".