Le gemelle ginnaste Damato all’Aquafan | il rapporto speciale con Riccione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Rimini, 22 agosto 2024 – Si è concluso ieri il festival Music Wave di Aquafan, il più seguito dell’estate italiana. C’era il conduttore di Radio Deejay Rudy Zerbi ad animare la festa, alla ricerca spasmodica del sorriso più bello d’Italia in Piscina Onde, insieme a Franky e ai ballerini del parco. Il super ospite ha speso parole al miele per il parco acquatico, negli ultimi giorni delle sue trasmissioni a tema, dalle ore 10 alle 12: "Aquafan è la famiglia più bella del mondo. Qua si sta davvero bene e la cosa più bella è incontrare tantissime persone, la gente qui si diverte. Lo si vede da questi sorrisi che cerco di scovare in piscina. La scelta è sempre difficile sono tutti così spensierati!" A seguire c’è stata l’esibizione di Il Tre per l’ultima data del festival Music Wave.