La figlia del generale | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ladel: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ladel(The General’s Daughter),del 1999 diretto da Simon West, tratto dall’omonimo romanzo del 1992 di Nelson DeMille. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paul Brenner, veterano della guerra del Vietnam e sottufficiale del CID che ora opera sotto il falso nome di Frank White come sergente maggiore dei Marines, viene incaricato dall’amico e colonnello William Kent di investigare su un traffico di armi nella base di Fort MacCallum in Georgia. Contemporaneamente, all’interno della base, viene scoperto il cadavere del capitano Elizabeth Campbell, docente di guerra psicologica edelJoseph Campbell, prossimo alla pensione e in corsa per la carica di vicepresidente degli Stati Uniti.