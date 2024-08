Juventus | preso Papadopoulos dal Genoa giocherà nella Next Gen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Laha concluso l’accordo per l’arrivo in prestito daldi Christos. Il centrocampista classe 2004 sarà a disposizione di mister Montero fino al termine della stagione per rinforzare la rosa dellaGen”. E’ quanto si legge in un comunicato del club bianconero.è arrivato in Italia nel 2022, al, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Iraklis Larisas. Con la Primavera della squadra rossoblù ha raccolto sei gol in 21 presenzeprima stagione, migliorando poi le sue cifre nell’ultima annata in cui ha chiuso con 11 reti e sei passaggi vincenti in 26 partite giocate (facendo anche l’esordio in Serie A lo scorso 5 maggio a San Siro contro il Milan).dalGen SportFace.