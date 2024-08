Justice League Mortal | alcune foto rivelano il mostruoso Martian Manhunter di Hugh Keays-Byrne

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)ildiTra tutti i film tratti da fumetti che non hanno visto la luce nel corso degli anni,di George Miller rimane il più discusso. Il progetto del regista di Mad Max: Fury Road e Furiosa sull’iconico super-team della DC Comics era molto vicino alle riprese dopo aver messo insieme un cast che comprendeva D.J. Cotrona nel ruolo di Superman, Armie Hammer in quello di Batman e Megan Gale in quello di Wonder Woman. Il progetto era già in fase di pre-produzione quando la spina è stata staccata a causa dello sciopero degli sceneggiatori, e nel corso degli anni sono circolate online numerosi concept art edel dietro le quinte di bassa qualità.