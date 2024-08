Juan Jesus nel mirino Santacroce difende il difensore | Colpa di Rrahmani sui gol del Verona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’exdel Napoli accusae nonper i gol subiti contro ile chiede pazienza per il progetto di Conte. L’exdel Napoli, Fabiano, ha preso posizione a favore del connazionaledopo la sconfitta del Napoli contro il, che ha suscitato polemiche e critiche nei confronti delbrasiliano., intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha difeso la prestazione di, suggerendo che le vere colpe della sconfitta siano da ricercare in altre aree della difesa partenopea. “Abbiamo preso tre brutti gol acon la difesa schierata. Ci sono ancora meccanismi da perfezionare, evidentemente. Tuttavia, cerco sempre di prendere il buono: sapevamo che sarebbe stato tutto in salita con un nuovo allenatore, un nuovo modulo, un cambio completo e c’è da pazientare per vedere il vero Napoli.