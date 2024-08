Jack Black e Paul Rudd in trattative per una rivisitazione di Anaconda

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)inper unadiGli attorisono ininiziali per recitare nelladida parte della Columbia Pictures dello scrittore e regista Tom Gormican. Quest’ultimo, che ha diretto il meta-film con Nicolas Cage, Il talento di Mr. C e ha scritto Beverly Hills Cop: Axel F, ha ora co-scritto insieme a Kevin Etten e dirigerà questo nuovo film, che si dice metterà in scena una storia più comica. I dettagli sul progetto sono vaghi, ma – come riportato da Variety – il film non sembra essere un remake didel 1997, che vedeva Jennifer Lopez, Owen Wilson e Ice Cube nei panni di una troupe del National Geographic presa in ostaggio da uno squilibrato cacciatore (Jon Voight) alla ricerca del serpente più grande e letale del mondo.