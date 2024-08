Il piano di Conte per il M5S dal nichilismo rivoluzionario alla rendita populista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’aspetto più divertente e grottesco della disputa in corso tra Grillo esul modello democratico e sui principi del Movimento 5 stelle è che riguarda un coagulo politico dichiaratamente post-democratico, che non ha mai avuto alcun principio, a esclusione del gusto e del lucro del Vaffanculo, nelle più varie e fungibili declinazioni ideologiche e in un culto della diversità, che non ha mai impedito, ma sempre affaristicamente autorizzato, le alleanze più diverse e più redditizie, a seconda delle circostanze e delle emergenze a cui sacrificare l’impegno del mai coi vecchi partiti. Era già il partito di, ma era ancora, al cento per cento, il partito di Grillo quello che nella scorsa legislatura è riuscito a essere l’unico presente in tre diversi governi con tre diverse formule politiche.