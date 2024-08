Il Caso Seung dimostra che è tempo di cambiare il codice penale e di avviare una riforma culturale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nei giorni scorsi il Secolo d’Italia ha parlato in anteprima del, dando la notizia dell’ammissione di colpevolezza da parte del giovane italo-americano, accusato di avere ucciso la psichiatra Barbara Capovani nell’aprile del 2023. Tale ammissione è avvenuta nel corso del supplemento di perizia chiesta dalla Corte di assise di Pisa dove è in corso il processo. Ile la perizia Gli insigni periti che hanno esaminato(Ferracuti e Ariatti come parte terza, due eccellenti professionisti) hanno concordato che il giovane non avesse sintomi psicotici. Che non ha un disturbo delirante, ma un insieme di disturbi di personalità(narcisistico, antisociale e paranoide). Eppure, il signorcontinua a fare esternazioni strane, parla di Putin e di Messina Denaro . LEGGI ANCHE Delitto Capovani, arriva la svolta:ammette l'omicidio davanti ai periti.